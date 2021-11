Gal Altomolise, Pubblicato bando per "Cooperative di comunità per l'ospitalità": start-up di nuovi modelli sociali"

Il GAL Altomolise, Gal acronimo di Gruppo di Azione Locale, pubblica per la seconda volta il bando per la “Creazione e sviluppo delle "Cooperative di Comunità per l'ospitalità” del PSL “Territori della Biodiversità e dei Sapori” del GAL Alto Molise attraverso un sostegno concesso nell’ambito dell’intervento LEADER – Reg. in attuazione dell’azione 19.2.10.

In prima istanza il bando e' andato deserto. Adesso il nuovo bando pubblicato sul BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE CAMPOBASSO del 16 novembre 2021.Scadenza 15 dicembre 2021 https://www.galaltomolise.org/post/bando-pubblico-azione-19-2-10-psl-ii-ed-creazione-e-sviluppo-delle-cooperative-di-comunit%C3%A0

(GAL ALTO MOLISE BANDO PUBBLICO AZIONE 19.2.10 PSL - II EDIZIONE - CREAZIONE E SVILUPPO DELLE "COOPERATIVE DI COMUNITÀ PER L'OSPITALITÀ". Pag. 17050)

“Cooperativa di comunità”: la cooperativa è un’iniziativa imprenditoriale collettiva, cioè promossa da un gruppo di cittadini, i quali danno vita e partecipano ad un progetto finalizzato ad accrescere il benessere di una comunità locale attraverso una serie di attività in grado di rilanciarne la vita sociale ed economica, in relazione alle proprie esigenze di sviluppo. A seconda dello scambio mutualistico che si realizza, può essere costituita come cooperativa di produzione e lavoro, di utenza, di conferimento, o mista, ed i relativi soci sono quelli previsti dalla normativa in materia di cooperazione nelle categorie di soci lavoratori, soci utenti, soci finanziatori, che a vario titolo operano con e nella comunità di riferimento. La dizione di “comunità” non si riferisce pertanto alla tipologia della cooperativa, né al tipo di attività, quanto alla finalità di migliorare le condizioni e di valorizzare la comunità di riferimento, promuovendo in particolare occasioni di lavoro per i giovani. Non conta dunque la tipologia della cooperativa quanto piuttosto la finalità di valorizzare la comunità di riferimento; la cooperativa di comunità, per essere considerata tale, deve avere dunque come esplicito obiettivo, quello di integrare interessi sociali con interessi economici, interessi di ordine pubblico con interessi di ordine privato, che si candidano anche a gestire beni e risorse collettive"