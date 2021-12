Regione Molise, Formazione professionale: Approvati 81 corsi liberi

Al via i nuovi corsi di Formazione Professionale approvati dalla Giunta Regionale, per completare l’offerta formativa per l'anno 2022

"Sono proposte formative stilate in base al fabbisogno rilevato dal territorio e dalle aziende del Molise- spiega l'Assessore regionale Di Baggio-

I corsi liberi non possono superare il numero massimo di 25 iscritti, anche meno per alcuni, e sono finalizzati, a seconda dei casi, al rilascio di una Qualifica oppure una Specializzazione o una Certificazione di Competenze, e

Percorsi diversificati in base alle ore di formazione previste che possono raggiungere anche le 1000 ore per i Corsi maggiormente impegnativi.

Tutte le info sul sito della Regione Molise, www.regionemolise.it, sezione Albo Pretorio, Delibera di Giunta Regionale n.387 del 18-11-2021."