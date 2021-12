Natale a Termoli, Il calendario di tutti gli eventi: Mercatini, concerti all'aperto, artisti di strada, pista di ghiaccio

TERMOLI 02.12.2021 – L’amministrazione comunale, tramite l’assessorato allo Sport, Cultura e Turismo, ha predisposto una serie di eventi per il periodo delle festività natalizie. Come nelle migliori delle tradizioni, quest’anno è stato possibile tornare ad organizzare una serie di eventi che riesca a soddisfare grandi e bambini per un fantastico “Natale a Termoli”.

Ad iniziare dai Mercatini di Natale con la pista di ghiaccio in Piazza Vittorio Veneto. Concerti all’aperto, artisti di strada, spettacoli per i più piccini, il Borgo di Santa Claus, il Concerto di Natale, i concerti che si terranno al Cinema Sant’Antonio e non per ultimi il Concerto di Capodanno in piazza del 31 dicembre e il 6 gennaio la manifestazione della befana che si calerà dalla scuola Principe di Piemonte per distribuire dolciumi e caramelle a tutti i presenti.

Trenta eventi che dal 4 dicembre 2021 termineranno il 6 gennaio 2022.

Si comincia sabato alle 17 con l’apertura dei mercatini di Natale e domenica 5 dicembre al porto con la Regata Storica di San Basso.

Mercoledì 8 dicembre alle ore 18 si terrà invece l’inaugurazione del “Christmas Village” in Piazza Vittorio Veneto con l’apertura della pista di ghiaccio e l’accensione dell’albero e delle luminarie natalizie alla presenza dell’assessore allo Sport, Cultura e Turismo Michele Barile. Gli organi di informazione sono invitati a partecipare.

E’ possibile scaricare la brochure digitale sul sito internet del Comune di Termoli al seguente indirizzo https://www.comune.termoli.cb.it/images/BrochureNatale2021.pdf

In allegato il calendario di tutti gli appuntamenti natalizi