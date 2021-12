Campobasso. Visita in Prefettura del Console Generale di Tunisia e del Console Onorario della Repubblica Democratica del Congo

Oggi, 2 dicembre 2021, it Prefetto di Campobasso Francesco Antonio Cappetta ha ricevuto it Console della Repubblica di Tunisia a Napoli, Dott.ssa Beya Ben Abdelbaki Fraoua ed il Console Onorario della Repubblica Democratica del Congo, Avv. Angelo Melone, in visita presso il Capoluogo di regione. L'incontro è stato occasione di proficuo confronto sulle tradizioni socio-culturale dei rispettivi Paesi e sulle questioni di comune interesse. Nel corso della visita, svoltasi in un clima di viva cordialità, sono state affrontate anche tematiche di carattere economico, in particolare, legate alle possibilità di scambio e di sviluppo. In conclusione, i Rappresentanti diplomatici hanno espresso l'auspicio di proseguire gli ottimi rapporti di collaborazione tra le Istituzioni, manifestando compiacimento per i sentimenti di amichevole ospitalità e ribadendo un vivo interesse per le notevoli potenzialità di sviluppo che la Regione vanta, soprattutto per il ricco patrimonio storico, architettonico e culturale e per le antiche tradizioni enogastronomiche.