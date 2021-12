Sanità, 7 associazioni sottoscrivono documento programmatico. Su 'pesante situazione sanitaria in cui versa il Molise'

Sette associazioni - Molise domani, Molise 2030, Isde Molise, Ali autonomie locali, La Fonte, Molise città ideale e Associazione ex consiglieri regionali - hanno predisposto, sottoscritto e trasmesso alla 4/a Commissione consiliare regionale un documento relativo "alla pesante situazione sanitaria in cui versa il Molise".

La finalità, si legge in una nota stampa, è quella "di perseguire un progetto sociale, ambientale e sanitario per tutelare la salute dei molisani e quella del territorio, problematiche di cui sicuramente non tiene conto il Programma operativo sanitario (Pos) 2019-2021 di recente presentato, che tuttavia è già in scadenza".

Per le Associazioni, dunque, "la priorità è senz'altro la totale rilettura della sanità molisana attraverso l'attuazione della strategia della concertazione con gli operatori di settore chiamati a realizzare tale programma, con gli amministratori locali e, ovviamente, con i cittadini". Nel documento vengono evidenziate alcune priorità: l'importanza dell'attività preventiva, attraverso il riavvicinamento dei cittadini alle case della comunità (ex casa della salute) nonché il potenziamento dei dipartimenti di prevenzione e salute mentale; il rafforzamento della medicina territoriale in ogni suo aspetto (118, continuità assistenziale, assistenza primaria e specialistica ambulatoriale) compreso tutte le altre importanti figure sanitarie, senza dimenticare l'assistenza domiciliare; la riqualificazione dell'attuale offerta della specialistica ospedaliera, attraverso il miglioramento delle strutture, delle dotazioni strumentali e del personale sanitario. "E' nostra volontà - termina la nota - continuare a riproporre con forza il documento e tornare a chiedere che la 4/a Commissione consiliare regionale ne prenda atto affinché possa dare seguito allo stesso". (ANSA).