Il ricordo di Andrea Pannunzio al consiglio comunale di Agnone

Agnone 30 novembre : Consiglio comunale

All'ordine del giono del consiglio, otto punti e in apertura il ricordo del capogruppo Vincenzo Scarano, dell'opposizione di Agnone Identità e futuro, di Andrea Pannunzio il giovane 22enne agnonese deceduto nel mese di agosto a seguito di un tragico incidente stradale .Il consiglio del 30 novembre è stato il primo consiglio convocato a seguito della morte del giovane, perciò prima occasione istituzionale per ricordare la memoria del giovane, la cui morte ha suscitato molto cordoglio nell'intera comunità molisana. Scarano ha ricordato con commozione il giovane, per la sua lealtà e il suo essere stato un grande, onesto lavoratore, attaccato alle proprie radici, alla propria terra natia,indicandolo ai giovani,come esempio da emulare nei valori da lui espressi nell'arco della sua breve ma intensa vita. A seguito il consiglio ha osservato un minuto di silenzio.