Agnone entra nella Rete dei Comuni Sostenibili ,ecco quanto dichiarato dal sindaco Daniele Saia "Abbiamo scelto di aderire alla Rete dei Comuni Sostenibili perché riteniamo che è dalla piccole cose che nascono i grandi cambiamenti. Anche tramite piccole azioni amministrative è possibile lavorare per centrare gli obiettivi di sostenibilità dell’Agenda ONU 2030. E quando l’impegno è condiviso da una Rete di Municipi, allora i successi non possono che essere moltiplicati"

La Rete dei Comuni Sostenibili è un’associazione nazionale, senza scopo di lucro, aperta a tutti i Comuni italiani, nata su iniziativa di Autonomie Locali Italiane – ALI, Città del Bio e Leganet.

Essa aiuta i Comuni a misurare l’efficacia delle proprie politiche relativamente ai 17 obiettivi di sostenibilità delle Nazioni Unite. Ciò è possibile con un “set” di 101 indicatori su tutti gli ambiti della sostenibilità economica, sociale e ambientale. Uno strumento unico in Italia, tra le poche eccezioni a livello europeo, che è stato elaborato grazie al lavoro del Comitato Scientifico in collaborazione con Alleanza italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS) e dialogando con il Joint Research Center della Commissione Europea. Per ogni indicatore non verrà solo fornita la tendenza pregressa, ma anche lo stato di raggiungibilità degli obiettivi fissati da ogni singolo ente. Ogni Comune aderente potrà, inoltre, conoscere la propria performance rispetto alla provincia e alla regione di appartenenza.