Nevica sull'Alto Molise e Alto Vastese. Green pass base per sciare

Sull'Alto Molise e l'Alto Vastese e' arrivata nuovamente la neve. Nella foto copertina lo scatto ritrae un paesaggio nei pressi di Rosello(CH). Ma nevica a Capracotta, Pescopennataro, Carovilli, San Pietro Avellana e Agnone non e' innevato ma da questa mattina i fiocchi cadono dal cielo. Le previsioni per i prossimi giorni annunciano un ulteriore calo delle temperture e la festa dell'Immacolata sarà ammantata di neve.Ogni volta che nevica si assiate ad uno spettacolo suggestivo, e grande è la gioia degli amanti degli sport invernali, posti frequentati Capracotta per lo sci di Fondo e dopo tanti anni e con la messa appunto degli impianti, se la neve lo consente, si potrà paticare anche lo sci alpino. Campitello Matese è sufficientemente innevato per accogliere i turisti. Molti raggiungono il vicino Abruzzo , meta preferita Roccaraso.

Accolta con soddisfazione anche dagli operatori del settore che per ben due anni hanno sofferto la crisi legata alla pandemia da covid 19.Per accedere agli impianti è necessario il green pass. E' bene ricordare che da oggi 6 dicembre al 15 gennaio entrerà in vigore il super Green pass, ma per sciare è sufficiente quello base, quindi anche un tampone negativo in zona bianca o gialla.Non intoppi alla circolazione ma la guida richiede prudenza e gomme termiche.