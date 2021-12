Provinciali Isernia: Il Tar boccia il ricorso del centrodestra, la lista resta fuori.

Bocciato il ricorso del Centrodestra, la lista resta fuori. Il 18 dicembre alla Provincia di Isernia si potrà votare per l’unica lista presentata regolarmente, quella del Centrosinistra.

I giudici del Tar nella loro sentenza spiegano:

“Si rileva che i ricorrenti, pur tenuti al deposito stesso entro le ore 12,00, non hanno spiegato il motivo per cui abbiano invece atteso passivamente la richiesta dell’Ufficiale ricevente prima di esibire il loro compendio per la consegna, intervenuta solo oltre le 12,00, senza allegare nel termine la documentazione dovuta, sollecitare la definizione delle operazioni e, soprattutto, far constare la debita messa a disposizione della lista nel termine.

Non solo di tale attività, rientrante nell’onere di diligenza esigibile nella specie, non vi è traccia nella documentazione agli atti; ma anzi, dalla ricevuta del 28 novembre 2021 risulta addirittura il contrario, e cioè che è stata una richiesta dell’ufficiale ricevente a dare l’input per la prosecuzione, oltre le ore 12,00, delle operazioni di consegna della lista.

Il che traspare con chiarezza anche dall’inciso del primo capoverso di pag. 4 del provvedimento impugnato, che riporta il verbale n. 6 del 30 novembre 2021, laddove dà atto del mancato controllo dell’Ufficio ricevente sull’esistenza effettiva, o meno, della documentazione, nel termine, all’interno dei locali provinciali. Tale omissione, infatti, si giustifica proprio per il fatto che è stata omessa la consegna tempestiva della documentazione stessa.

In altri termini, nel verbale si conferma che la documentazione, pur essendosi rivelata esistente alle ore 12.04, non era stata consegnata (rectius messa a disposizione) da parte del presentatore entro la scadenza del relativo termine ultimo. Ne consegue un’ulteriore conferma dell’imputabilità del ritardo ai delegati e/o ai presentatori della lista, che non hanno diligentemente assolto agli oneri di diligenza su di loro incombenti per la consegna tempestiva della documentazione necessaria”.