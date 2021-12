Agnone- Il troppo storpia, le luminarie private che "sfigurano" la piazza principale

Riceviamo una segnalazione di un/a cittadino/a nel merito di alcune luminarie natalizie apposte sulla facciata di una abitazione privata nel cuore del centro della cittadina di Agnone. La segnalazione sottolinea che dette luminarie private sono avulse dal contesto generale e che cozzano con l'eleganza e il buon gusto dell'allestimento scenografico degli addobbi natalizi e le luminarie dell'amministrazione comunale.

Di seguito pubblichiamo la segnalazione

"Il troppo storpia

Quest'anno,​ le luminarie natalizie, sono un vero e caratteristico spettacolo coreografico. Un' atmosfera signorile ed elegante sicuramente curata da esperti in materia di allestimenti.

Mi auguro che anche il resto della cittadina venga considerata come la parte centrale.​

Una piccola osservazione mi viene spontanea di farla.

In zona centralissima, su una facciata di una abitazione, oltre allo stemma della città, emergono altre "opere d'arte" che nulla hanno a che fare con eleganza e sobrietà.

Il risultato di questa strampalata esposizione, sorta di giocoleria multicolore, raggiunge le vette del cattivo gusto e del​ kitsch​ su scala urbana ed è un vero pugno all'occhio al decoro.

Un vero e proprio contrasto estetico che​ vanifica quell'effetto che gli scenografi avevano concepito nel loro progetto.

Il geniale ed etereogeneo bazar, che spazia tra caciotte e tinozze, sembra sia stato concepito da qualche genio incompreso della scuola di Cimabue.

Una esasperazione della megalomia e dell'esibizione che, a mio parere, nulla a che fare con quanto genialmente realizzato dall'amministratore comunale.

Ovviamente non mi limito alla sola critica ma anche alla soluzione.... Rimozione immediata."

Lettera firmata