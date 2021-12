Super greenpass, anche Agnone oggetto dei controlli ai locali commerciali, tra cui bar e ristoranti

Sono partiti i controlli per il Super Green Pass. Da oggi, 6 dicembre, scatta la nuova certificazione verde contro l’escalation di casi da Covid-19.

Gli agenti della Polizia e della Squadra Mobile si sono messi in azione dalle prime ore della mattinata per controllare il rispetto della certificazione verde Anche ad Agnone e nei paesi del circondario i controlli avvengono regolarmente ad opera dei carabinieri, le forze di polizia e i vigili urbani.

Molti locali commerciali tra cui bar , ristoranti sono stati sottoposti a controlli. Il mancato rispetto delle regole comporta una multa da 400 a mille euro.

Cosa cambia con il Super Green Pass

La certificazione rafforzata, che prevede misure più rigide per i no vax, comprende regole diverse per chi è vaccinato o guarito dal Covid sin dalla zona bianca, oltre che in zona gialla, arancione e rossa.

Da oggi dunque si ridurranno gli spazi per gli oltre 6 milioni di italiani non vaccinati e scatta la nuova stretta.

Anche per prendere i mezzi pubblici sarà necessario avere almeno il Green pass “base”, che si ottiene con il solo tampone. Con il test negativo si potrà continuare ad andare a lavoro, in palestra, pernottare in albergo e poco altro.

Non ci si potrà sedere al tavolo al bar, andare al ristorante al chiuso o a teatro.