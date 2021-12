Natale ad Agnone,cartellone degli eventi, Grandi assenti: comune e pro loco, plauso per associazioni e privati.

Oggi 7 dicembre a 19 giorni dal Natale, giunge il calendario degli eventi natalizi agnonesi. Il calendario parte da domani mercoledi' 8 Dicembre, un giorno prima dell'inizio degli eventi. Leggendo il calendario comunque,in effetti come recita l'entusiasta titolista, e' veramente all'insegna della agognata normalità, nel senso che di evento, cioè fatto o avvenimento di grandissima importanza, degno di essere ricordato, non propone alcunche' di rilevante. Anzi in calendario sono poste come eventi anche le sante Messe.

L'8 dicembre giorno dell'Immacolata, in cui tradizione voleva la sfilata della 'Ndocciata, e' stata sostituita dalla Ndocciata virtuale, cioè detto banalmente il tutto si riduce alla proiezione di un un video della vera Ndocciata, anche quest'anno come per il 2020, con un livello di contagi in Molise decisamente diverso da quello dello scorso anno, è stata annullata. Ma a guardare bene scorrendo il calendario ci sarà un'altra ndocciata virtuale per il giorno 24 dicembre, cioe' anche la piccola 'Ndocciata , quella più intima che richiama decisamente un numero inferiore di persone rispetto alla grande Ndocciata dell'8, è stata annullata. Agnone ad oggi è un paese Covid free.

L'8 invece ci sarà una imitazione in miniatura della 'Ndocciata lungo la scalinata della salilta Buonarroti. L'11 di dicembre è previsto un concerto promosso dalla Diocesi di Trivento e il Centro Studi Alto Molise. Successivamente il Gran Galà della Magia (15 dicembre), la consueta Maratona dei Babbi Natale( circa 100 persone) il 23 dicembre, una Cena con Delitto organizzata dai Giovani Riuniti (il 27 dicembre) e come afferma sempre lo scrittore del calendario con entusiasmo...perfino una ciaspolata prevista, ma non è ancora sicura che si faccia, per il 6 gennaio.

Insomma tutte piccole e lodevoli iniziative promosse in ordine sparso, da associazioni o privati. Quello che lascia perplessi e che si evince dal calendario, è il fatto che oltre alle lodevoli iniziative dei soggetti privati e associazioni, non si apprezza l'organizzazione e la strategia politica messa in campo della maggioranza Saia, scelte politiche di promozione del territorio legate agli eventi.

E' contemplato nell'arco di un mese, un solo evento promosso dal comune congiuntamente alla Pro Loco, il concerto gospel del 28 Dicembre al teatro Italo Argentino

Si nota nel cartellone l'assenza non solo dell'azione comunale, che strategicamente poteva utilizzare gli eventi per promuovere il territorio, ma anche La Pro Loco Agnonese risulta essee la grande assente, eppure la Regione Molise in minima parte, elargisce contributi pubblici anche alle associazioni come le pro loco.

Il comune sinora ha impegnato 11mila ero del progetto TURISMO E CULTURA coofinanziato dalla regione Molise “I linguaggi del fuoco in Alto Molise” per le luminarie cittadine, per il resto diventa difficile ravvisare lo spirito di iniziativa e il cambiamento. Fra l'altro le luminarie, in determina dirigenziale comunale, sono state individuate come "allestimento per la realizzazione del progetto", ma dagli eventi non si evince ne' il progetto e tantomeno lo spirito di rilancio di un territorio che continua a risultare poco attrattivo per un turista se non in maniera estemporanea e visto che le Ndocciate che avrebbero avuto dei costi, sono state annullate, il comune poteva fare qualche sforzo organizzativo e di iniziativa maggiore..