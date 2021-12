Patrick Zaki liberato. Paglione: è una gioia, il comune di Capracotta votò un ordine del giorno per Cittadinanza italiana al giovane

Patrick Zaki è stato liberato. Dopo quasi due anni di ingiusta detenzione, finalmente, è tornato libero, sebbene in attesa del processo che ci auguriamo lo assolva definitivamente Candido Paglione ricorda con orgoglio l'impegno del comune di Capracotta per il conferimento della cittadinanza italiana al giovane: Lo scorso 17 aprile, il consiglio comunale di Capracotta aveva votato all’unanimità un ordine del giorno per chiedere al governo il conferimento della cittadinanza italiana a questo giovane ricercatore egiziano dell’Università di Bologna. Oggi, la notizia della sua liberazione ci riempie di gioia."