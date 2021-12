Energia solare: come funziona e vantaggi

L’energia solare rappresenta una fonte pulita e rinnovabile, perché è prodotta proprio sfruttando i raggi del sole. Viene trasmessa sulla Terra sotto forma di radiazione elettromagnetica, quindi comprende luce e calore.Per convertirla in energia elettrica si devono utilizzare i pannelli solari. Il GSE (Gestore dei servizi energetici) ha sottolineato come nel 2020 siano stati installati 55.000 nuovi impianti fotovoltaici, che hanno incrementato la capacità disponibile sul territorio italiano di 750 MW. L’energia solare sembra poter rimanere una fonte di approvvigionamento importante per l’Italia, anche se gli esperti sottolineano che bisognerebbe ampliarne il ricorso, per contribuire a raggiungere gli obiettivi previsti per il 2030.

Come l’energia del sole viene trasformata in elettricità

L’uso di un pannello fotovoltaico conveniente consente di assorbire e convertire l’energia del sole in energia elettrica.

Perché si realizzi questo processo, è assolutamente necessario che la corrente continua prodotta dai moduli venga trasformata in corrente alternata, quella che si utilizza per gli usi domestici, tramite un apparecchio denominato inverter.

Quali sono i vantaggi dell’uso dell’energia solare

Essendo l’energia solare una fonte greenche non implica l’uso di combustibili fossili, l’impatto ambientale è molto ridotto. Per questo, il ricorso al fotovoltaico non determina il rilascio di emissioni nocive nell’atmosfera che causano il problema dell’inquinamento, con tutte le conseguenze del caso, come l’effetto serra e i mutamenti climatici.

L’energia rinnovabile solare rappresenta una risorsa infinita, tanto che possiamo affermare con sicurezza che il fotovoltaico potrebbe soddisfare ogni nostro bisogno di energia sul Pianeta.

Inoltre, è utile sottolineare che il costo degli impianti fotovoltaici è contenuto, se paragonato ad altri sistemi di approvvigionamento energetico.

Infatti, inizialmente bisogna prevedere un investimento per l’installazione dei pannelli solari che consente di ammortizzare nel tempo i costi sostenuti nella fase iniziale, per poter trarre benefici economici nel lungo periodo.

L’energia solare offre molteplici opportunità di impiego: oltre agli impianti solari fotovoltaici, che hanno il compito di trasformare la luce in energia elettrica, esistono, anche quelli solari termici. Questi ultimi usano i raggi solari per riscaldare un fluido, che può essere utilizzato anche per riscaldare gli ambienti.