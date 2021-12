I cittadini chiedono: Perchè non riapre via Gamberale ad Agnone?

La notizia circola da questa mattina. Forse ci siamo, Via Gamberale importate arteria cittadina chiusa nella primavera 2020 e' pronta per essere riaperta.I lavori di messa a norma degli archi sottostanti la strada in questione, sembrerebbero terminati, e molti cittadini a ragion veduta, si chiedono del perchè il comune di Agnone non procede alla riapertura.

Via Gamberale è una arteria viaria oltremodo strategica, collega il centro cittadino con il quartiere di Maiella dove afferiscono tanti ragazzi e bambini. Nel quartiere sono situati importanti plessi scolastici, le scuole medie e la scuola elementare. La chiusura ha visto intervenire per ragioni di sicurezza, i vigili del fuoco, i carabinieri e la procura di Isernia

Adesso con i lavori di messa a norma degli archi sottostanti la strada dovrebbe essere nuovamente praticabile e finalmente restituita ai cittadini eliminando i disagi per la popolazione scolastica. Domani 15 dicembre dovrebbe essere riaperta, i cittadini aspettano fiduciosi.