Ad Agnone altri furti o tentativi? Non trovano conferme, ma solo un sospetto nel quartiere di Maiella

E' gia dalle ore 19.30 che ad Agnone girano voci di un furto avvenuto in Via Saulino, ma non trova conferma da alcuna fonte attendibile. Invece a Maiella si vocivera di un tentativo di furto che non c'e' stato, ma un abitante del quartiere si è trovato sull'uscio di casa faccia a faccia con un uomo dallo spiccato accento romano che fingeva di chiedere informazioni, ma quando ha capito che la persona che aveva di fronte non era convinto della sua buonafede si e' dileguato in un attimo inseguito da un altro residente dello stesso quartiere. Sono stati comunque allertati i carabinieri che stanno effettuando le ricerche.Era un potenziale ladro? non possiamo saperlo, ma la paura di ritrovarsi in una triste e spaventosa esperienza oramai è diffusa nella popolazione.