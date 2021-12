Confcommercio Molise e Associazione "Il cuore delle donne": A Natale fai un regalo al tuo cuore"

Dopo l'enorme successo dell'iniziativa "il Cuore del Quartiere", che riprenderà con gli screening cardiologici gratuiti dopo le Feste natalizie, l'Associazione "Il Cuore delle Donne" e Confcommercio Molise, in collaborazione con Gemelli Molise, domani venerdì 17 nel pomeriggio e sabato 18 dicembre 2021 in mattinata, saranno insieme nell'iniziativa "A NATALE FAI UN REGALO AL TUO CUORE: LA PREVENZIONE".



Presso gli ambulatori del Gemelli Molise saranno svolte visite gratuite di screening cardiologici alle donne iscritte alla Confcommercio Molise, di età compresa tra i 45 e i 60 anni, ossia la fascia di età riconosciuta maggiormente più a rischio, come confermato dalla Società Italiana di Cardiologia (SIC), infatti, circa l'80 per cento di queste patologie potrebbero essere prevenute se ci fosse da parte delle donne una maggiore consapevolezza dei rischi che corrono e se le donne acquisissero la coscienza che la incidenza sulla mortalità femminile delle malattie cardiovascolari è largamente superiore ad ogni altra causa di morte, incluso il tumore della mammella. Purtroppo, nonostante questi dati, vi è una diffusa percezione che la malattia cardiovascolare nella donna sia sottostimata sia dai clinici che dalle donne stesse, originando un problema di rilevanza clinica, sociale ed economica.



L'iniziativa di prevenzione nasce da questa constatazione, da qui un accordo anche tra Confcommercio Molise e l'Associazione "Il Cuore delle donne" che da tempo sta portando avanti progettualità rivolte proprio alla prevenzione delle malattie cardiovascolari nelle donne, nonché alla promozione della medicina di genere, con la condivisione del Presidente onorario della stessa Associazione, il Segretario di Stato di Sua Santità, S.E. Cardinale Pietro Parolin.