Il compleanno. Papa Francesco compie 85 anni: gli auguri da tutto il mondo

Auguri a papa Francesco che oggi compie 85 anni. Il Pontefice, come tutti gli anni, vivrà in forma privata il suo compleanno nello stile sobrio cui ci ha abituato, ma certamente saranno in tanti gli auguri in arrivo presso la Santa Sede. Già ci sono quelli dei parenti piemontesi che si stringono intorno allo "zio" Pontefice per ricordarlo nella giornata speciale che, da quando è al soglio di Pietro, trascorre come tutti gli altri giorni, ricevendo persone in udienza e pensando ai poveri. Carla Rabezzana, cugina di primo grado di Bergoglio fa sapere che oggi non mancherà di fare gli auguri allo "zio Giorgio" come lo chiamano i cugini piemontesi affettuosamente. «Gli auguri con tutto il cuore glieli farò arrivare per e-mail», dice la cugina di Bergoglio, ai cui auguri si aggiungeranno anche quelli dell’altra cugina Giuseppina Ravedone.

