Viabilità provinciale, Roberti incontra i sindaci dei Comuni dell'Area Alto Medio Sannio, dell'Area Interna Matese e dell'Area Fortore.

Il Presidente della Provincia di Campobasso, Francesco Roberti, ha incontrato, nella Sala Consiglio di Palazzo Magno, insieme al Segretario Generale dell'ente e alla struttura Tecnica e della Viabilità, i sindaci dei Comuni dell'Area Alto Medio Sannio, dell'Area Interna Matese e dell'Area Fortore.

I primi cittadini si sono confrontati col Presidente Roberti e con la struttura Tecnica e della Viabilità sui fondi del D.M. 394 del 13 ottobre 2021 del Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibile di concerto con il Ministero per il Sud e la coesione sociale e con il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

"Ci siamo confrontati con i sindaci per capire meglio quali sono le problematiche più urgenti sulle quali intervenire nell'ottica di una pianificazione che va dal 2021 al 2026 – ha commentato il Presidente Francesco Roberti – Abbiamo questa opportunità per la ripartizione e l'utilizzo dei fondi per la viabilità di nostra competenza".

La Provincia di Campobasso è ente attuatore dei fondi relativi ai Comuni dell'Area Interna Matese (2.833.000 euro e quattordici Comuni facenti parte) e dell'Area del Fortore (3.208.000 euro e dodici Comuni ricompresi); mentre, per quel che concerne l'Area Alto Medio Sannio (5.772.000 euro con un totale di 33 Comuni ricompresi) l'ente attuatore è la Provincia di Isernia, ma al suo interno sono ricompresi dodici comuni della provincia di Campobasso.

Campobasso, lì 20 dicembre 2021