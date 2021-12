Scolari e maestri fanno gli auguri di Buon Natale. Paglione sindaco dii Capracotta: I bambini rappresentano il capitale umano di tutta la comunità

I bambini del plesso scolastico di Capracotta oggi hanno fatto gli auguri di Buon Natale ai cittadini con una rappresentazione teatrale e tante canzoncine natalizie. Il Sindaco Candido Paglione , orgoglioso della sua comunità e dei bambini ha detto:

"Anche se piccolo il nostro plesso scolastico, per noi ha un’importanza straordinaria perché rappresenta il capitale umano più prezioso per tutta la comunità di Capracotta. Sono questi bambini, infatti, che ci consentono di guardare con fiducia al futuro.

Oggi ci hanno voluto fare gli

auguri

per Natale e per l’Anno che verrà e noi li ringraziamo per questo bel messaggio di speranza. Grazie al parroco, alla dirigente scolastica, alle insegnanti e ai genitori."