Gli auguri di Buon Natale in diretta streaming della scuola elementare alla casa di riposo San Bernardino

In diretta streaming,oggi martedi' 21 Dicembre, alle ore 9.30, i ragazzi della scuola prmaria, le classi IV e V - B dell’Istituto omnicomprensivo ‘D’Agnillo’ di Agnone hanno recitato e cantato per gli ospiti della casa di riposo di San Bernardino di Agnone.

Nel pomeriggio, sempre di oggi invece, i ragazzi delle scuole medie presenteranno sempre in diretta streaming sul canale you tube http://http//urly.it/3gxbn,il concerto di Natale, a cura dell'orchestra della Scuola Secondaria di Primo Grado "G. N D'Agnillo"alle ore 17, diretto dai professori di strumento: Andrea Campopiano, Paolo Castellitto, Sabrina De Luca, Giorgia Gagliano.



Gli ospiti della casa di riposo, questa mattina, hanno assistito, seduti comodamente nelle loro poltrone, con entusiasmo allo spettacolo, che hanno seguito con molto interesse, cantando le canzoni di Natale insieme ai ragazzi.

Uno spettacolo piacevole che gli alunni hanno inviato via web come dono agli anzian, insieme agli auguri di Buon Natale e di buone feste., Prima dell'avvento della pandemia da Covid 19, era consuetudine per alcune classi della scuola elementare dell'istituto omnicomprensivo di Agnone, recarsi, accompagnati dai docenti, di persona presso la struttura.

Gli scolari, con i loro doni, facevano visita agli ospiti e recitavano per loro un piccolo spettacolo natalizio. Quest'anno per rispetto delle norme covid hanno inviato su you tube lo spettacolo. Certo , nonostante il gradimento da parte degli anziani, lo spettacolo dal vivo era molto più partecipato emotivamente sia dagli scolari che da parte degli anziani, Si spera che questo sia l'ultimo Natale dove ancora non e' possibile guardarsi negli occhi e abbracciarsi liberamente.

La coordinatrice della struttura Magda Asmarandei era emozionata per il grande regalo che i bambini hanno voluto fare ai nostri nonni, e ha detto: "Siamo onorati e ringraziamo calorosamente la preside, Tonina Camperchioli, i docenti, gli studenti e le loro famiglie per questi momenti di felicità che regalano agli ospiti e operatori ogni anno, anche durante la pandemia, seppur da remoto. Noi operatori e gli ospiti della casa di riposo auguriamo un caloroso Natale a voi e a tutte le vostre famiglie".