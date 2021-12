Capracotta, pronte le piste di fondo del comprensorio sciistico di Prato GENTILE

Capracotta Informa:

La neve caduta nelle scorse settimane ci ha permesso di preparare in maniera ottimale le piste di fondo del comprensorio sciistico di Prato Gentile. Per gli appassionati dello sci nordico, quindi, è possibile usufruire sia dell’anello turistico che degli anelli agonistici, perfettamente in funzione.

Questo, in attesa che arrivi altra neve che ci consentirà di riaprire anche gli impianti per lo sci alpino di Monte Capraro, dove nei giorni scorsi sono state effettuate le prove di collaudo previste, dopo gli importanti interventi di messa in sicurezza e di manutenzione ordinaria e straordinaria effettuati lo scorso anno.

Vi aspettiamo, dunque, a Capracotta, in sicurezza e nel pieno rispetto delle regole dettate dall’andamento epidemiologico attuale.