Covid, la stretta di Natale: Ffp2 per cinema e bus. Chiuse le discoteche

Milano, 23 dicembre 2021 - ll Consiglio dei ministri ha approvato all'unanimità il decreto legge "Festività", con le nuove norme anti-Covid. Tra queste l'adozione della mascherina all'aperto anche in zona bianca, l'uso della FFP2 negli stadi, mezzi di trasporti, cinema e teatri, il super green pass anche per poter consumare al bancone del bar, nonché per poter accedere a piscine, palestre, sale bingo, musei. Stop alle feste e ai concerti in piazza, sforbiciata alla durata del green pass, che passa da 9 a sei mesi. Sul tavolo, oltre al giro di vite anti contagi, anche il milleproroghe e il via libera definitivo all'assegno unico per le famiglie.

Dalla riduzione della durata del Green pass alla proroga della somministrazione dei vaccini in farmacia, sono 10 gli articoli che compongono la bozza del dl Festività contenente nuove misure per contenere il contagio da Covid. Nella bozza, secondo indiscrezioni, non compare la previsione dell'obbligo di vaccini nella Pa, ma la discussione nel governo è aperta e si deciderà in Cdm.

Dall'entrata in vigore e "fino al 31 gennaio 2022, sono vietate le feste, comunque denominate, gli eventi a queste assimilati e i concerti che implichino assembramenti in spazi aperti".

Scende da 9 a sei mesi la durata del green pass. E' quanto conferma la bozza del dl festività sul tavolo del Cdm. La 'sforbiciata' dei tempi del passaporto vaccinale entra in vigore dal 1 febbraio.

Si dovrà essere in possesso di super green pass, vale a dire essere vaccinati o avere contratto il Covid, anche per poter consumare un caffé al bancone del bar o una birra in un pub. E' quanto stabilito nell'articolo 3 del dl festività all'esame del Cdm. La misura è valida "fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19", dunque al 31 marzo, ed è valida anche nei

ristoranti.

Mascherina all'aperto, anche in zona bianca bianca. E' questa una delle misure contenute nella bozza del dl festività all'esame del Cdm. "Fino al 31 gennaio 2022, l'obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, anche nei luoghi all'aperto trova applicazione anche in zona bianca".

Il decreto fa un passo in più, introducendo l'obbligo della FFP2 nei mezzi pubblici, ma anche nei teatri, cinema, locali all'aperto, stadi, ecc. E questo fino al termine dello stato di emergenza, che al momento è fissato al 31 marzo. "Dalla data di entrata in vigore del presente decreto legge fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso o all'aperto nelle sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, nonché per gli eventi e le competizioni sportivi che si svolgono al chiuso o all'aperto, è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2. Nei suddetti luoghi, diversi dai servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio, e per il medesimo periodo di tempo di cui al primo periodo, è vietato il consumo di cibi e bevande al chiuso".

Dal 30 dicembre bisognerà aver fatto il booster oppure presenterà l'esito negativo di un tampone per poter accede non solo nelle discoteche e nelle sale da ballo, ma anche nelle Rsa e gli hospice per poter visitare i propri cari. E' quanto previsto nella bozza del dl festività all'esame del Cdm. La misura è valida fino alla fine dello stato di emergenza, per ora fissato al 31 marzo.

"Ai fini del contenimento della diffusione del virus Sars-Cov-2, gli Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera e di assistenza sanitaria al personale navigante (USMAF-SASN) del Ministero della salute, effettuano, mediante le

risorse disponibili a legislazione vigente, anche a campione, presso gli scali aeroportuali, marittimi e terrestri, test antigenici o molecolari dei viaggiatori che fanno ingresso nel territorio nazionale". E' quanto prevede il dl festività all'esame del Cdm. "In caso di esito positivo al test molecolare o antigenico, al viaggiatore, si applica la misura dell'isolamento fiduciario per un periodo di dieci giorni, ove necessario presso i 'Covid Hotel'", previa comunicazione al "Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio in modo da garantire la sorveglianza sanitaria per tutto il periodo necessario".

Vengono prorogate a tutto il 2022 le misure che consentono anche alle farmacie di inoculare vaccini anti-Covid. E' quanto previsto dall'art. 9 del dl festività all'esame del Cdm. A tal fine, sono previsti "oneri quantificati complessivamente in euro 4.800.000,00".

Al fine di assicurare l'individuazione e il tracciamento dei casi positivi nelle scuole di ogni ordine e grado per l'anno scolastico 2021-2022 il Ministero della difesa assicura il supporto a regioni e province autonome nello svolgimento delle attività di somministrazione di test per la ricerca di SARS-CoV-2 e di quelle correlate di analisi e di refertazione attraverso i laboratori militari della rete di diagnostica molecolare dislocati sul territorio nazionale". A tal fine, "è autorizzata la spesa complessiva di euro 9.000.000".