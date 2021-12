Frontale avvenuto lungo il viadotto ingotte - Ripalimosani (CB): Quattro persone ferite,mezzi coinvolti una fiat Panda e un camper

Nell'incidente sono rimasti coinvoli una panda, un camper e quattro le persone .Operazioni di estricazione effettuate dalla squadra vf del comando provinciale di Campobasso, necessarie per uno dei due occupanti della fiat panda rimasto incastrato nell'abitacolo

Assicurato immediato trasporto di entrambi i feriti presso l'ospedale cittadino dal personale 118 intervenuto.

Meno gravi le ferite a danno dei due coniugi occupanti il camper.

Effettuate operazioni di salvaguardia e messa in sicurezza area interessata dall'evento. In corso accertamenti sulle cause dell'evento a cura di agenti della polstrada presenti.