Interruzione volontaria della gravidanza (IVG): Deserto il concorso per medici non obiettori

CAMPOBASSO, 24 DIC - E' andato deserto il concorso pubblico per titoli ed esami, dell'Azienda sanitaria regionale del Molise (Asrem), finalizzato all'assunzione a tempo indeterminato di un medico non obiettore di coscienza della disciplina di Ginecologia e Ostetricia per l'applicazione della legge 194/1978 relativa all'interruzione volontaria della gravidanza (Ivg).

Il bando era stato pubblicato lo scorso 30 aprile dall'Asrem sul Bollettino ufficiale della Regione Molise (Burm).

Dal verbale redatto dalla Commissione esaminatrice Asrem il 26 novembre è risultato che "nessuno dei candidati ammessi al concorso si è presentato a sostenere la prova scritta". (ANSA).