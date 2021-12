Maxi tombolata 2021, l’evento si terrà al palasport di Viale Europa. Super green pass e mascherina Ffp2 obbligatorie

Si terrà presso il palasport di viale Europa la classica Tombolata che caratterizza il periodo natalizio ad Agnone. L’appuntamento è per domani sera – martedì 28 dicembre – a partire dalle 18,30. Quest’anno l’evento è stato organizzato dall’Associazione ‘La Repubblica di Maiella’ che ricorda ai partecipanti l’utilizzo della mascherina Ffp2 e il Super green pass. La serata di domani sarà presentata da un tandem di animatori inedito: Costantino Pierdomenico e Mario Mastronardi. Intanto l’Associazione tiene a ringraziare il signor Clemente Zarlenga che ha messo a disposizione un originale tabellone luminoso sul quale verranno riportati i numeri estratti. Ancora in vendita le cartelle per partecipare alla Tombolata 2021. Ricchi i premi che partono dall’ambo e arrivano alla tombola. Nel rigoroso rispetto delle regole si prevede una serata all’insegna del divertimento.