Agnone, Covid 19, allarme focolai tra i giovani,con i rientri per le vacanze e feste serali ipotetico cluster in atto. Tracciamenti in regione

L'epidemia da covid 19, come da tutti previsto, e' in risalita e mostra i dati del contagio in tutta la sua crudeltà. I contagi sono in forte risalita in molte nazioni europee e anche in Italia che presenta si una situazione diversa da altre nazioni europee, ma negli ultimi giorni im molte regioni la situazione volge ad un peggioramento sui contagi, sul tasso di contagiosità e sulle varianti del virus, e anche sul numero dei posti letto e dei ricoveri.

L'Italia purtroppo è da zona gialla dicono gli esperti. Quei parametri, il 10% delle terapie intensive e il 15% dei ricoveri ordinari, già purtroppo superati in svariate regioni, sono stati raggiunti anche a livello nazionale. Il Covid, spinto dalla contagiosissima variante Omicron, ha rialzato la testa: i nuovi casi hanno toccato numeri record e non accennano a calare, al netto degli effetti delle festività sul numero dei tamponi, e gli ospedali si stanno lentamente congestionando. Tutta un'altra cosa rispetto all'anno scorso quando non c'erano i vaccini, ma comunque una situazione da tenere d'occhio.

Il Molise presenta ancora una situazione sostanzialmente tranquilla eccetto alcuni cluster, verificatesi principalmente a Isernia, Campobasso, Guglionesi, Montenero di Bisaccia, ma la situazione in generale e' in movimento. Ad Agnone dai bollettini quotidiani della ASREM che fotografa i dati del contagio, finora risultano ufficialmente solo tre positivi al covid 19.

Ma le voci si rincorrono e c'e' chi fa a gara a dare i numeri al lotto. Si parla di una recentissima diffusione del contagio, dopo alcune feste pubbliche, nella fascia dei giovani e giovanissimi, con le relative famiglie in quarantena e con il tracciamento in corso. E l'allarme e' stato determinato dal gran numero di tamponi antigenici effettuati questa mattina da moltissimi giovani di Agnone e sempre dai rumors sembrerebbero essere risultati positivi al contagio da coronavirus un numero rilevante di ragazzi e ragazze. Chiaramente si aspettano i risultati dei tamponi molecolari. .Ma dai bollettini non risultano ad oggi dati di conferma di questo ipotetico cluster agnonese. A tal proposito anche il sindaco di Agnone Daniele Saia, da noi raggiunto telefonicamente, fa solo riferimento ai dati ufficiali Asrem e non alle voci e dai sentito dire, e per adesso le voci non trovano conferma nei dati. Vedremo nei prossimi giorni cosa accadrà.