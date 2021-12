Agnone,covid 19 Saia: 20 positivi ai tamponi rapidi, se dati confermati misure drastiche. Chiusa la stalla, forse, dopo che sono scappati i buoi

Incremento dei casi positivi, comportamenti non consoni, oltre 20 persone positive al covid 19 ai tamponi antigenici rapidi, mercoledi mattina seduta straordinaria presso lo chalet Belsito di test per i tamponi orofaringei molecolari e se i dati verranno confermati, il sindaco di Agnone Daniele Saia, nel suo video messaggio trasmesso ieri intorno alla mezzanotte, parla anche di decisioni drastiche da prendere comprese le chiusure di attività ed altro. E poi prosegue con le raccomandazioni, tenere comportamenti corretti durante le festività del nuovo anno, la situazione potrebbe precipitare ulteriormente.

Dopo una concitata giornata, ieri 27 dicembre, in cui le voci si rincorrevano su di un eventuale cluster sviluppatosi ad Agnone tra i giovanissimi durante le festività natalizie, il Sindaco a seguito di una riunione in comune ha confermato i rumors. Purtroppo non sono rumors bensi oltre 20 persone sono risultate positive ai test rapidi, dato che se verrà confermato dai tamponi molecolari, richiederà un tracciamento capillare onde scongiurare ulteriori contagi.

Situazione in parte prevedibile, purtroppo il fenomeno si sta verificando in tutta Italia nonostante Il consiglio dei ministri abbia emanato il "dl festività", ovvero il decreto legge del governo per reagire all'impennata di contagi in vista delle feste di Natale e Capodanno e arginare i nuovi casi che galoppano per colpa della variante Omicron che è arrivata a toccare, secondo il dato che l'Istituto superiore di sanità ha illustrato durante l'incontro, il 28,2 per cento dei casi.

Adesso il gioco perverso dello scarica barile sulle assunzioni di responsabilità o la ricerca dei colpevoli sul mancato controllo serve a ben poco per arginare il fenomeno, si spera invece nella responsabilità dei singoli ad attivarsi per non creare ulteriori danni. Di certo probabilmente è stata deficitaria a livello nazionale la informazione e la comunicazione sui vaccini, sulle possibilità di contagio, sulle varianti del virus e sull'aver sottovalutato in Italia i dati provenienti da altre nazioni che si attestavano su percentuali di vaccinati simili all'Italia. Ma i proverbi sono chiarificatori: Non basta chiudere le stalle quando i buoi sono scappati

GUARDA VIDEO MESSAGGIO DEL SINDACO DI AGNONE DANIELE SAIA: https://www.facebook.com/100027340729530/posts/964378761150139/?d=n