Ad Agnone niente ordinanza antibotti di Capodanno. Saia: viene regolarmente disattesa

Anche per queste feste di Natale e fine anno sono arrivate le prime ordinanze dei sindaci che vietano i famigerati “botti”, tanto temuti da ogni genere di animale. Bari, Matera, Reggio Calabria ma anche Modena, roma, Napoli e tanti altri comuni hanno già scritto le loro regole per le giornate e, soprattutto, le serate intorno al Capodanno. A Campobasso si segnala una bella iniziativa: gli studenti del liceo a lezione dagli artificieri dei Carabinieri per imparare i pericoli dei fuochi d’artificio, specie se prodotti illegalmente.

Altre città, grandi e piccole, vareranno provvedimenti ad hoc nelle prossime ore, spesso anche in quei comuni che hanno già adottato un regolamento di polizia o di tutela del benessere animale che comprende indicazioni sull’utilizzo dei fuochi d’artificio. Non sono solo gli animali domestici a scappare impauriti dai botti o a vagare tremanti per casa alla ricerca di un nascondiglio sicuro. Si spaventano anche quelli selvatici che, disorientati e terrorizzati dalle esplosioni, abbandonano nidi e tane per andare a sbattere contro muri o tralicci dell’alta tensione o finire investiti dalle auto nel tentativo di fuga. Restano intatte, come ogni anno, le perplessità sull’applicabilità di queste norme restrittive.

Ad Agnone a differenza di altri anni, il sindaco Daniele Saia ha ritenuto di non dover vietare i famigerati botti che tanto spaventano gli animali e molti bambini e potrebbero ferire anche gravemente le persone, come riporta puntualmente il resoconto del giorno dopo capodanno. Il sindaco di Agnone SAIA, spiegava che l'ordinanza diventa del tutto inutile perchè viene disattesa ampiamente e negli anni passati tale provvedimento e' stato adottato ma non è stato rispettato da alcuno. Probabilmente però qualcuno doveva pur controllare perchè sono previste ammende salate per chi deroga alla norma

Seppur vero quello che afferma il sindaco, le ordinanze sono pur sempre un deterrente destinate a modificare comportamenti. Evitare l’utilizzo di articoli pirotecnici non soltanto rende le festività più sicure, protegge gli animali e le persone ma contribuisce alla salvaguardia dell'ambiente serve anche ad evitare un fenomeno di inquinamento atmosferico che può protrarsi per diversi giorni Comunque l'elenco dei comuni che adottano l'ordinanza quest'anno e' decisamente lungo https://www.money.it/Botti-Capodanno-2022-dove-vietati-elenco-Comuni-sanzioni. In ogni caso ci si aspetta dal sindaco di Agnone che con il messaggio di auguri di buon nuovo anno alla cittadinanza, faccia anche l'appello a non sparare botti pericolosi