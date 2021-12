Il comune informa: Consigli igienico sanitari per la gestione di casi di positività o in quarantena

" Con la presente comunicazione, nel parteciparle la nostra vicinanza in questo momento delicato e particolarmente duro per la sua famiglia, ci permettiamo di ricordarle quanto ribadito nella circolare del Ministero della Salute del 12 -10-2020" cosi' apre la nota inviata dall' l'assessore alla sanità del comune di Agnone, Di Nucci, e l'Assessora alle politiche sociali Enrica Sciullo in relazione alla presenta di circa 90 persone risultate, ieri 30 dicembre positive al test del tampone faringeo per il coronavirus, la nota cosi continua:

L’isolamento dei casi di documentata infezione da SARS-CoV-2 si riferisce alla separazione delle persone infette dal resto della comunità per la durata del periodo di contagiosità, in ambiente e condizioni tali da prevenire la trasmissione dell’infezione. La misura dell’isolamento a cui lei è sottoposto si effettua restando nel proprio domicilio, se convivente con altre persone, in alcune stanze dell’abitazione dedicate alla sua sola permanenza. Le alleghiamo alcuni consigli e regole di comportamento da adottare per meglio garantire a lei e alle persone che convivono con lei igiene e sicurezza:

• Si deve rimanere in una stanza dedicata e dotata di buona ventilazione, possibilmente con bagno dedicato, dormire da solo/a e se disponibile un solo bagno, dopo l’uso dello stesso, pulire il locale con prodotti a base di cloro attivo 0.5% oppure con alcool 70%.

• Limitare al massimo i movimenti negli spazi comuni della casa. Assicurarsi che gli spazi condivisi (ad es. cucina, bagno) siano ben ventilati (arieggiando spesso i locali). In presenza di altre persone, mantenere una distanza di almeno 1/2 metri e assolutamente evitare ogni contatto diretto indossando sempre la mascherina protettiva.

• Evitare ogni possibile condivisione di oggetti. Il soggetto deve utilizzare lenzuola, asciugamani, salviette e stoviglie dedicati e lavarli con cura con normale detergente prima di permetterne il riutilizzo da parte di altre persone.

• E’ vietato di ricevere visite fino al termine del periodo di isolamento e/o quarantena se il soggetto è asintomatico, e comunque fino a guarigione clinica se sintomatico.

• Indossare il più possibile una mascherina chirurgica per contenere le secrezioni respiratorie. Se questa non dovesse essere tollerata, osservare le norme di igiene respiratoria (coprire naso e bocca usando fazzoletti di carta quando si starnutisce o tossisce, tossire nel gomito; eliminare i fazzoletti in un doppio sacco impermeabile e lavarsi immediatamente le mani). Raccomandiamo inoltre a chi assiste un positivo:

 Di indossare la mascherina, preferibilmente FFP2, monouso (che non deve essere toccata durante l’uso e deve essere cambiata se umida o danneggiata) che va eliminata in un doppio sacco impermeabile posto in pattumiera chiusa, procedendo sempre al lavaggio delle mani.

 Se possibile, mantenere una distanza di almeno 1 metro dal soggetto.

 I conviventi e le persone che forniscono assistenza devono evitare ogni contatto diretto non necessario con il soggetto. Se l’assistenza prevede contatto con secrezioni respiratorie, feci o urine è necessario l’utilizzo dei guanti monouso che devono essere poi eliminati con cura in un doppio sacco impermeabile in pattumiera chiusa. A fine operazione va sempre eseguito il lavaggio delle mani!

• E’ necessario pulire e disinfettare almeno una volta al giorno le superfici dei locali utilizzati dal soggetto con detergenti e successivamente con prodotti a base di cloro attivo 0.5% oppure con alcol 70%, con particolare attenzione alle superfici toccate di frequente. Indossare un camice o un grembiule e guanti monouso durante queste operazioni; in caso di guanti domestici in gomma spessa riutilizzabili, questi devono essere puliti e disinfettati dopo l’uso.

• Non scuotere la biancheria del soggetto, deporla in un sacco dedicato, separatamente da quella del resto della famiglia e lavarla in lavatrice ad una temperatura di almeno 60°C usando comune detersivo. Utilizzare mascherina chirurgica e guanti durante queste procedure. •

I rifiuti (guanti, mascherine, fazzoletti, ecc.) prodotti dal soggetto in isolamento o nell’attività di assistenza, devono essere smaltiti in un doppio sacchetto di plastica chiuso e disposto in pattumiera chiusa. Il Kit di smaltimento vi è stato consegnato dalla ditta incaricata dello smaltimento. Si ribadisce l’importanza del lavaggio delle mani (con sapone e acqua, per almeno 40 secondi, o con soluzione idroalcolica):

 Dopo contatto col soggetto positivo o con il suo ambiente;

 Prima e dopo aver indossato mascherina, guanti, ecc.

 Prima e dopo aver preparato il pasto, usato il bagno, soffiato il naso e comunque ogni qualvolta si ravvisa un potenziale rischio di contatto per se e/o per gli altri; E’ fondamentale nella cura della persona anziana e/o fragile che la stessa riposi, beva molti liquidi e mangi cibo nutriente. Come amministrazione siamo a sua disposizione e vicini in questo frangente per quanto nelle nostre possibilità.

Può contattare i seguenti numeri telefonici per ogni evenienza e necessità. Siamo una comunità coesa, insieme, tutti insieme, vinceremo anche questa battaglia! NUMERI UTILI: 3683840974 dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle 12:00; 0865723227 dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle 12:00; 0865723216 dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle 12:00.

IL VICE SINDACO E ASSESSORE ALLA SANITA’ L’ASSESSORE ALLE POLITICHE SOCIALI F.to Dott. Giovanni Amedeo DI NUCCI F.to Sig.ra Enrica SCIULLO