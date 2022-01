Agnone, Capodanno sottotono: cene in famiglia a numero limitato e poca gente in giro

Un capodanno sottotono.

Le restrizioni imposte dal Covid, praticamente in ogni parte del globo, hanno nuovamente impedito i tradizionali festeggiamenti, per il secondo anno consecutivo. Così, anche gli agnonesi hanno scelto di trascorrere l’ultima notte del 2021 in famiglia per un Capodanno 2022 nel segno delle cene anti-assembramento con pochi invitati.

Un Capodanno che nonostante la mancata ordinanza del sindaco Daniele Saia, del divieto dei botti, petardi, mortaretti e fuochi d'artificio, a differenza di altri anni si è assistito ad una riduzione drastica del fenomeno Un fine anno con tante incertezze dovute all’impennata dei contagi in tutta Italia ma che ad Agnone, in questa ultima settimana, si è verificata dopo le feste natalizie,ha visto una velocissima crescita esponenziale, e purtroppo ad oggi si registrano oltre 100 contagi, che ha costretto alla quarantena numerose famiglie. Per lunedi 3 gennaio 2022, il sindaco di Agnone di concerto con la Asrem, ha predisposto per il tracciamento, un nuovo screening di test, tamponi faringei, a un numero elevato di persone

Anche questa mattina, nonostante tante auto per le strade cittadine, in pochi hanno scelto di passeggiare in centro: qualche bimbo in bici e qualcun'altro con l'intenzione di smaltire il cenone con una corsetta. Un primo giorno del 2022 sottotono, quindi, con la speranza di tornare presto alla normalità.