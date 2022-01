Scongiurato un incendio a Capracotta: nella casetta informatizzata gettati rifiuti contenenti cenere non spenta

E' il sindaco di Capracotta che denuncia un episodio spiacevole accaduto oggi nel centro dell'altissimo Molise. A causa dell'incuria di qualcuno frettoloso e disattento, sono stati gettati rifiuti non differenziati nella casetta informatizzata. I rifiiuti contenevano cenere non spenta che ha provocato un principio di incedio, immediatamente scongiurato dai vigili del fuoco di Agnone allertati dagli operatori del servizio di raccolta porta a porta e dai carabinieri e Paglione richiama i distratti ad una maggiore attenzione e afferma:"si sarebbe potuto evitare di creare problemi proprio nel giorno di capodanno. Succede, infatti, che qualcuno vada a buttare i rifiuti nella casetta informatizzata con la cenere ancora attiva dimenticando, per la fretta, di differenziarli.

Poteva andare peggio: fortunatamente l’intervento tempestivo degli operatori del servizio di raccolta porta a porta e i Vigili del Fuoco, allertati dai Carabinieri della stazione di Capracotta hanno evitato che si sviluppasse un incendio, con conseguenze certamente peggiori. Dispiace, purtroppo, notare ancora queste azioni di inciviltà e di insofferenza da parte di qualcuno che, evidentemente, cerca le scorciatoie pur di non fare quel piccolo sforzo che serve per differenziare i rifiuti prodotti e mostrare così rispetto per il luogo dove sta trascorrendo le sue vacanze. Tutto questo mentre noi facciamo di tutto per mantenere Capracotta pulita, ordinata e accogliente e conclude "Fortunatamente c’è la telecamera della videosorveglianza comunale che sicuramente avrà ripreso tutto."