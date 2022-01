Contagi Covid. Facciolla: In Molise il tracciamento è saltato, 2153 positivi e oltre 6000 persone in attesa di fare il tampone.

"I dati non lasciano spazio a dubbi, in Molise il nuovo picco di contagi non accenna a diminuire" Il consigliere regionale del Pd Vittorino Facciolla esordisce cosi' nelle sue dichiarazioni e afferma:

Il bollettino odierno certifica che non si è salvato nessuno dei nostri 136 comuni: tutti, anche i più piccoli, hanno abitanti positivi al Covid.

Il triste primato a Termoli con 364 casi, seguita da Campobasso con 330 e Isernia con 196.

In Molise attualmente ci sono 2153 positivi e oltre 6000 persone, (si avete letto bene, seimila molisani, un numero pazzesco!) sono in attesa di fare il tampone.

Per noi molisani, come al solito, al danno si aggiunge la beffa.

Perché?

Perché molte persone positive si stanno negativizzando nelle loro case senza avere avuto la possibilità di essere tracciati.

Questo significa che della loro positività non resterà alcuna certificazione e, di conseguenza, non potranno avere il green pass rafforzato.

È evidente infatti che la Asrem, avendo fatto saltare di fatto il tracciamento, si concentri esclusivamente sulle persone che hanno bisogno del ricovero nei reparti di malattie infettive o terapia intensiva ma questa volta, anche grazie ai vaccini, la maggior parte dei positivi non ha bisogno di ricovero.

La follia, nella nostra piccola regione, è che in tanti stanno invocando il diritto ad avere un tampone molecolare, sia per avere assoluta certezza delle proprie condizioni di salute, sia per avere diritto al green pass e quindi poter tornare a lavorare.

La soluzione era a portata di mano ed è stata indicata più volte: consentire ai laboratori degli ospedali spoke di Isernia e Termoli, certamente attrezzati, di poter processare i tamponi molecolari.

Se a ciò si aggiunge che in tanti, ancora oggi trovato sbarrati i cancelli dei centri vaccinali, ci si rende conto nelle mani di chi abbiamo affidato la nostra salute.

Ps. Pochi minuti dopo la pubblicazione di questo post abbiamo saputo che la Asrem considera equiparati i test antigenici e i tamponi molecolari confermando cosi il fallimento della scienza e dell'azione politica e amministrativa e contribuendo a sfalsare così il dato reale dei contagi e creando ancora più confusione.