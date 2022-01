La musa di Armani, Greta Ferro, in visita ad Agnone

@Greta Ferro 26enne, nata a Vasto (CH), vissuta a Campobasso. Il padre, Giuseppe Ferro, è imprenditore nel settore alimentare e proprietario dal 2011 insieme ai fratelli del Pastificio La Molisana di Campobasso, del quale è amministratore delegato.La Ferro è stata scelta come volto della pasta La Molisana

Nel 2013 Greta si trasferisce a Milano dove studia economia presso l’Università Bocconi. E' una fotomodella, attrice, scelta da Giorgio Armani tra i suoi “bei” volti , per la campagna di Emporio e, dopo, come volto della linea beauty, già protagonista della serie Made in Italy, dedicata al mondo della moda, Oggi l'attrice in visita ad Agnone.

La fotomodella, alta m 1.75, pesa 60 kg, capelli scuri, pelle diafana, occhi verdi, si è fermata presso la tenuta di cavalli di Staffoli e ha visitato Agnone. Ha apprezzato la bottega Artigiana http://Artigianato Artistico Cav. D'Aloise , lasciando al suo passaggio molte persone incantate dalla sua bellezza e non solo, anche dalla sua semplicità e affabilità