Agnone scuola, settimana corta: I familiari degli studenti incontrano Sciullo, assessora alle politiche sociali

Questa sera, 4 gennaio, alle ore 21( orario che di certo non facilita le famiglie alla partecipazione) si terrà un incontro tra l'Assessora alle politiche sociali, Enrica Sciullo e altri consiglieri della maggiorana e i familiari dei bambini e ragazzi studenti dell'istituto omnicomprensivo di Agnone. La richiesta dell'incontro al Sindaco Daniele Saia e' giunta da un gruppo di genitori che non condividono il cambio dell'orario scolastico, stabilito con decreto a firma dalla dirigente scolastica Tonina Camperchioli.

Il nuovo orario prevede la cosidetta settimana corta, articolata su cinque giorni e non più sei come sinora. Il sabato a casa. La novità, ufficializzata alcuni giorni fa, ha suscitato un grosso dibattito all'interno della comunità agnonese. I contro affermano che per la scuola primaria, dove le prime classi sono formate da bambini a partire anche da 5 anni e mezzo, e' un orario tropppo lungo in assenza della mensa scolastica e orari troppo lunghi, problema non di secondo ordine, non consentono ai bambini cosi piccoli di mantenere costante l'attenzione. Inoltre ci sono bambini e ragazzi che provengono dalle campagne dell'agro agnonese e dai paesi limitrofi che sarebbero oltremodo penalizzati dall'allungamento dell'orario Perciò è sorta l'esigenza di un incontro con il sindaco.

Il sindaco non entra nel merito dell'organizzazione scolastica, la scuola ha piena autonomia nella propria organizzazione interna, ma entra nel merito di problematiche scolastiche che incidono sull'equilibrio sociale, sugli equilibri interni delle famiglie e sul benessere psico- fisico dei propri abitanti. Le famiglie tra l'altro avrebbero dovuto avere la possibilità di scegliere la scuola che meglio potesse rispondere alle proprie esigenze, ma questo si sarebbe dovuto verificare all'apertura della scuola non alla fine del primo quadrimestre.