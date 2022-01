Agnone- Sanità,screening per il cancro della cervice uterina: Dopo due anni di sospensione del servizio riprende l'attività al consultorio

A distanza di circa due anni presso il consultorio di Agnone riprende, nell'ambito dell'attività di prevenzione,lo screening per il cancro della cervice uterina attraverso il test HPV-DNA, e il pap test per la fascia di età che va dai 25 ai 29 anni.

Le cittadine in età target (il test è assicurato alla popolazione femminile fino ai 64 anni) potranno effettuare il test telefonando il lunedi al numero 0865-7224492 dalle ore 14.30 alle 16.30, per la prenotazione. L'attività di screening e' ripartita già nella giornata di ieri, 3 gennaio 2022, e saranno effettuati i test tutti i lunedi dalle ore 8 alle 17.30.

Ad attendervi l'ostetrica storica del consultorio agnonese, Luciana Consilvio che da sempre si è occupata di detto servizio, sospeso per ben due anni e solo ora riattivato. Servizio importante per le donne altomolisane che erano costrette a spostarsi verso Isernia nelle strutture pubbliche o fare il test a pagamento nel privato.



L'importanza di eseguire l'HPV/PAP test è vitale in quanto, con un esame semplice, rapido, indolore e non invasivo, è possibile dimostrare o escludere la presenza del virus responsabile del tumore del collo dell'utero o delle alterazioni cellulari che lo precedono.