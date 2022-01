E' arrivata la neve in Alto Molise, il fascino dei borghi imbiancati

Da verso le prime ore del pomeriggio la neve cade copiosa su tutto l'Alto Molise. Molti i paesi già imbiancati, Capracotta, Pescopennataro, Pietrabbondande, Carovilli, in parte anche ad Agnone già parecchi centimetri di neve imbiancano i nostri borghi. Le previsioni tra domenica , oggi 9 gennaio e lunedi 10, segnalano ulteriore maltempo invernale con pioggia vento e neve a bassa quota

Al momento non si segnalano disagi per la viabilità in alto Molise, libere anche le corsie della Statale 650 Trignina che collega il Molise con l’Abruzzo. Alcuni comuni stanno già provvedendo ad emanare ordinanze per la chiusura delle scuole.

In molti aspettavano la neve che finora e' apparsa per pochi giorni intorno alla metà di dicembre ma che il bel tempo della settimana successiva ha sciolto in poco tempo. A Capracotta si aspetta la neve per l'avvio della stagione sciistica per lo sci di fondo e da ques'anno con la messa a norma degli impianti anche lo sci alpino.