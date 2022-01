Hanno soccorso due donne bloccate nella neve: l'elogio a tre carabinieri della compagnia di Agnone

Riceviamo dalla Signora Maria Giovanna Iacovetta un elogio per i carabinieri della compagnia di Agnone, che sono intervenuti in soccorso della stessa e la figlia rimaste bloccate nella neve in auto nei pressi di Cerreto.

La signora Iacovetta scrive:

"Elogio al brigadiere Francesco Di Gennaro e all’appuntato Rosario Gagliardi per essere intervenuti in modo tempestivo ieri, nel primo pomeriggio quando io e mia figlia abbiamo incontrato il disagio della neve, mentre stavamo raggiungendo da Isernia, dove abitiamo, la frazione di Villa San Michele, siamo rimaste bloccate a Cerreto,e siamo state perciò costrette a richiedere l’intervento dei carabinieri della stazione di Agnone, al telefono il carabiniere Manuel Bibo’ ha immediatamente dimostrato un elevato spessore umano e grande professionalità, pertanto si è premurato di mandare sul posto un’auto con a bordo il brigadiere Francesco Di Gennaro e l’appuntato Rosario Gagliardi, i quali con alto valore umano, sensibilità, competenza e professionalità sono intervenuti, accompagnando me e mia figlia fino a Pescolanciano.

Il mio vuole essere un elogio di gratitudine per la sensibilità, l’etica e la professionalità dimostrate dai tre esponenti delle forze dell’ordine in un momento di notevole difficoltà oggettiva."

Cordialità.

La signora Maria Giovanna Iacovetta