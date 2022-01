Cloratore bloccato, acqua non potabile a San Pietro Avellana.La sindaca De Caprio emette ordinanza di divieto di utilizzo

E' con l' ordinanza n1 dl 7 gennaio 2022 che la sindaca di San Pietro Avellana, Simona De Caprio, informa i cittadini nel merito della nota dell'Azienda Sanitaria Regionale Molise Dipartimento Di Prevenzione (ASREM) del 5. gennaio.2022 in cui il dipartimento informava il comune che in data 04 gennaio 2022 era stato effettuato un prelievo d'acqua presso la Fontana Pubblica S.S. Montesangrina e la Fontana Pubblica Corso Regina Margherita e che i risultati delle analisi effettuate avevano evidenziato la NON CONFORMITA' agli standard di qualità previsti dal D.Lgs. vo 31/2001.



Pertanto la sindaca ordina il DIVIETO DI UTILIZZO dell'acqua per gli usi potabili ed alimentari e individua le località. Nel merito al problema che investe gran parte del paese altomolisano, abbiamo raggiunto telefonicamente la Sindaca Simona De CAPRIO per comprendere le motivazioni dei risultati non a norma delle analisi effettuate sull'acqua dal dipartimento di prevenzione ASREM

La sindaca ha risposto. "C'e un problema tecnico sul cloratore, era bloccato e stiamo già provvedendo alla risoluzione quasi immediata del problema" e contemporaneamente mostrava alcune perplessità sul fatto che un organo di informazione le rivolgesse domande su un problema che investe la salute pubblica dei cittadini di un paese dell'Alto Molise