Agnone - Rientro in classe, il bilancio del sindaco “Sono rientrati la maggior parte degli studenti, dei professori e del personale ATA

Rientro a scuola, oggi fra tante proteste a livello nazionale e a livello locale milioni di ragazzi, professori, personale sono stati presenti nelle scuole italiane,. A livello nazionale, presidi, docenti, sindaci, sindacato, governatori delle regioni, familiari, hanno manifestato comunque la loro preoccupazione e contrarietà alla riapertura della scuola in presenza.. Tanti i motivi della protesta e molti anche a giusta ragione. In effetti sulla scuola, oltre agli investimenti emergenziali, mancano soluzioni ai problemi strutturali che interessano l'ampiezza delle aule, gli organici, la sicurezza sul lavoro, e una seria organizzazione dei trasporti e la mobilità. Ma la scuola in presenza rimane la scelta da privilegiare nonostante i disagi.

Il bilancio e' altalenante, varia da realtà a realtà, in molte scuole le assenze dei docenti e personale Ata sono state elevate. Ad Agnone, dove il sindaco Daniele Saia, ha dato il via alla riapertura delle scuole, contrariamente a molti altri sindaci molisani e nonostante la protesta sui social di molti genitori contrari alla riapertura e nonostane il maltempo, è caduta anche una coltre bianca di neve, la presenza che si è registra tra i docenti e studenti è stata molto vicina alla norma con una differenza tra le scuole superiori e quelle per i più piccoli. Presso l'Itis e al liceo scientifico la presenza e' stata regolare, invece all'istituto alberghiero due classi erano completamente assenti e il resto regolare

Alle scuole medie la presenza è stata dell' 85%, la primaria invece si attesta sul 70% e le maggiori assenze si sono verificate nella scuola dell'infanzia dove erano presenti solo tre bambini su 30.

Il sindaco di Agnone ha dichiarato: "Non tornerei indietro nella scelta della riapertura della didattica in presenza, e oggi nonostante il maltempo si e' registrata una presenza molto vicina alla norma, di studenti, professori e personale Ata . Tutti saremo molto vigili nella tutela della salute dei nostri giovani , bambini e lavoratori della scuola, a loro va il mio augurio di buon lavoro!"