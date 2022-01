Scuolabus in panne nella bufera, in zona Ciccotondo contrada di Agnone. Provvidenziale l'intervento di un mezzo sgombero neve.

La nevicata di ieri e questa notte ha creato qualche disagio al transto delle auto. La neve che si è depositata non supera i 20 cm, ma crea in ogni caso disagi e intralcio. Uno degli scuolabus questo pomeriggio e' andato in panne in una contrada di Agnone, denominata Ciccotondo

Al rientro, intorno alle ore 15, dopo aver riportato gli alunni e studenti, all'uscita dalla scuola, nelle proprie abitazioni sparse nell'agro agnonese, l'autista e uno studente delle scuole superiori, si sono ritrovati nel bel mezzo di una bufera di neve. Hanno tentato di sbloccare il mezzo sgomberandolo, ma la bufera non lasciava molto spazio al lavoro di sgombero fatto a mano con la pala.

Fortunatamente nella zona era presente un mezzo spazzaneve che ha risolto in breve la brutta avventura. Sempre nella zona ai confini con Capracotta altre auto hanno riscontrato ostacoli nel transito, questa mattina.