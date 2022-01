Unimol, ecco Bando servizio civile per 8 giovani

CAMPOBASSO, 11 GEN - L'Università del Molise, come previsto nella convenzione Agorà, è partner del Bando per la selezione di operatori volontari di Servizio civile universale e di Servizio civile digitale da svolgere presso il Comune di Campobasso.

In particolare, nell'ambito del bando generale è previsto il progetto 'Campobasso Oro' che riguarda il 'Piano di sicurezza e reti ecologiche' finalizzato alla preparazione e promozione dei presidi utili al soccorso in condizioni di emergenza, insieme all'individuazione e promozione di buone pratiche per il potenziamento e il mantenimento di una rete ecologica a supporto della salute urbana.

Il bando si rivolge a 8 giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni, non compiuti al momento della presentazione della domanda, che posseggano almeno il diploma di scuola secondaria di secondo grado. Il progetto durerà 12 mesi, richiede un impegno di 25 ore per 5 giorni a settimana e dà diritto ad un assegno mensile di 444,30 euro. La scadenza delle domande è fissata alle ore 14 del prossimo 26 gennaio