Coronavirus, contagi in calo. Saia: Sono 155 i casi attualmente positivi presenti ad Agnone.

"Ad oggi, contando i guariti, registriamo sul territorio comunale un numero complessivo di 155 positivi al Covid-19" E' il sindaco di Agnone Daniele Saia che definisce in maniera chiara e netta il numero dei casi positivi presenti attualmente ad Agnone, lo fa tramite un videomessaggio rivolto alla popolazione.( guarda il videomessaggio https://www.facebook.com/100027340729530/posts/973827056871976/?d=n

Ieri, 11 gennao risultavano dal bollettino ASREM, 250 i casi positivi al Covid 19, dato, frutto dei tamponi molecolari e antigenici refertati . Pertanto al netto dei guariti sono 155 casi ancora positivi.

I guariti sono fortunatamente tanti, in effetti molte persone hanno superato il contagio senza presentare grossi sintomi e in breve tempo. Questo rassicura e lascia ben sperare su un prossimo futuro. Venerdi 14 gennaio presso il centro test tamponi Chalet Belsito di Agnone saranno effettuati altri tamponi molecolari.

Nel suo video messaggio il sindaco parla anche della riapertura, non priva di contestazioni, della scuola in presenza e dice:

"Questa settimana ha segnato il ritorno degli studenti nelle scuole. Gli alunni agnonesi sono rientrati nelle classi come il 96% degli studenti italiani, a fronte di un 4% rimasto in DAD. Riteniamo che la scuola sia un pilastro fondamentale per la formazione dei ragazzi, tenerla chiusa sarebbe stato un controsenso quando esistono altri luoghi aperti e accessibili che possono generare forme di assembramento.

L’Amministrazione sta lavorando e continuerà a lavorare in modo coeso alla gestione della situazione pandemica, in costante monitoraggio, e a tutti i progetti che da qui ai prossimi mesi dovranno essere attuati a favore della comunità"