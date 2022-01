Elezioni provinciali Isernia: Gli auguri dell'eurodeputato Aldo Patriciello

BRUXELLES, 17 GENNAIO 2022 – “Le mie congratulazioni agli eletti della lista “Autonomia e identità” per l’importante affermazione elettorale. Un successo che è il frutto dell’impegno politico nonché la testimonianza della fiducia e della stima di cui gli eletti godono presso gli altri amministratori del territorio. Sono convinto che sapranno mettersi al servizio dell’Ente provinciale con lo stesso spirito di abnegazione con cui si adoperano all’interno dei rispettivi consigli comunali. A Manolo Sacco, Nicola Di Biase, Angelo Monaco, Raimondo Fabrizio, Vincenzo Scarano e Antonella Cernera va il mio più grande in bocca al lupo e gli auguri di buon lavoro, con la speranza che si possa attivare al più presto la necessaria collaborazione istituzionale, elemento indispensabile per ogni progetto di crescita e sviluppo del territorio”.





Così Aldo Patriciello, europarlamentare molisano e membro del Gruppo Ppe al Parlamento europeo, all’indomani del rinnovo del consiglio provinciale di Isernia.