Castel San Giovanni(PC) il chirurgo plastico,molisano Luca Rosato nell' equipe per la ricostruzione di un naso con una costola

Luca Rosato chirurgo plastico, molisano, figlio di Luigi, sindaco di Vastogirardi,e' stato uno dei chirurghi dell'equipè guidata dal prof Marco Stabile, primario del reparto di chirurgia plastica e ricostruttiva,ad effettuare un delicatissimo intervento per ricostruire in toto il naso ad un paziente presso l'ospedale di San Giovanni PC.

Un intervento di microchirurgia in un paziente toscano di 70 anni che in precedenza gli era stato amputato a causa di un tumore della pelle. Si tratta del primo intervento del genere mai realizzato nel nosocomio valtidonese e nell’intero Piacentino. La particolarità è consistita non solo nella ricostruzione della cartilagine mancante, ma anche nel modo in cui vene e arterie sono state “ricucite” e rivascolarizzate con tecniche di altissima precisione.

Il dott Luca Rosato classe 1983, a cui vanno i complimenti della comunità molisana, laureato In medicina e chirurgia presso l'università di Siena dove ha conseguito la specializzazine in chirurgia plastica ricostruttiva ed Estetica

Attualmente Dirigente Medico presso l'Unità Operativa di Chirurgia Plastica dell'AUSL di Piacenza

Leggi di più https://www.liberta.it/news/cronaca/2022/01/20/castel-san-giovanni-per-la-prima-volta-naso-ricostruito-con-una-tecnica-innovativa/?fbclid=IwAR2jfPsewgRAd63rVOVyRGHANXWbp0FOqTe_tuRvfwZntX7hMqfFtIbmAdM