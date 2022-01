Presidio sulla Fresilia. Cittadini, operatori economici e amministratori invitati a partecipare

https://www.google.com/maps/place/41%C2%B037'07.9%22N+14%C2%B029'11.9%22E/@41.6208203,14.4822206,15.25z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x4284b314a07e0a82!8m2!3d41.6188582!4d14.4866297?hl=it-IT

Sabato 22 gennaio 2022, dalle ore 10,30, alcuni cittadini, sindaci, amministratori e operatori economici della zona interessata, si incontreranno nuovamente all’altezza del Santuario Mariano della Madonna del Piano in agro del comune di Molise (bivio Frosolone-Molise/Torella) preoccupati delle notizie di un eventuale stop alla realizzazione della strada Fresilia.

Arteria viaria di importanza strategica per la viabilità del Medio Molise che diventerà strategica per l’intera Regione solo se metterà in comunicazione la “Bifernina” con la “Trignina”.

Una direttrice stradale che sarà di grande utilità per il traffico proveniente dalla Campania in direzione Abruzzo alleggerendo di molto il traffico sull’altra fondovalle “BIFERNINA”.

Hanno già aderito all’iniziativa: Emilio Carovillani, agente di commercio Torella del Sannio; Antonio Lombardi, sindaco di Torella del Sannio; Nicola Scapillati, sindaco di Castropignano; Daniele Saia, sindaco di Agnone; Autolinee Manzo Duronia; Supermercato Colarusso Cosimo Frosolone; Autoerre Alfredo Risolè; Nicola Messere, ex sindaco di Molise; Massimo Tomba, consigliere comunale di Molise; Nicolino Liberanome, consigliere comunale capogruppo opposizione comune di Molise; Antonio Cirelli, consigliere comunale di Molise; Caseificio Colaciello Molise.