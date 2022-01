Presidio per il completamento della Fresilia, I sindaci chiedono incontro a presidente provincia Ricci

Un incontro proficuo a tutela della Fresilia quello svoltosi questa mattina presso Madonna del Piano nell’agro di Molise. Un presidio a cui hanno preso parte non solo attori istituzionali, ma anche attori del tessuto economico ed imprenditoriale. L’obiettivo da raggiungere è chiaro: l’arteria della Fresilia deve essere completata.

La riunione di questa mattina è terminata, infatti, con la volontà di tutti i Sindaci presenti di incontrare formalmente il Presidente della Provincia, Alfredo Ricci, per capire a che punto si trovi il cronoprogramma dei lavori, per comprendere nel dettaglio quali sono i vincoli paesaggistici che impediscono la realizzazione del segmento stradale e quali le soluzioni da mettere in atto.

Nel video il punto della situazione insieme al Sindaco di Frosolone, Felice Ianiro, e Nicola Messere del Comitato Pro Fresilia.

Guarda il video nterviste Sindaco di Frosolone, Felice Ianiro, e Nicola Messere del Comitato Pro Fresilia e sindaco di Agnone Daniele Saia

