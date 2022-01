Bonus Edilizi Anci Molise: " norma che prevede una sola possibilità di cessione di crediti, arreca danni

ANCI Molise: Sciulli. - "La norma contenuta nel Dl Sostegni ter che prevede una sola possibilità di cessione dei crediti legati ai bonus edilizi, a partire dal Superbonus 110%, rischia di avere un impatto devastante su famiglie e imprese e di bloccare un settore come quello edile che stava finalmente ripartendo. Condividiamo la necessità di porre dei paletti contro eventuali frodi, ma modificare in corso d'opera norme precedenti non fa altro che creare confusione e incertezza con gravi ricadute su contratti in essere e cantieri già aperti. Il Superbonus, così come aveva previsto ANCI si è dimostrato una misura virtuosa che, da un lato ha favorito una ripartenza veloce per uno dei settori trainanti dell'economia italiana, e dall'altro ha permesso a molte famiglie di realizzare interventi importanti di riqualificazione energetica senza spese eccessive. Modificare l'attuale meccanismo di cessione del credito sarebbe uno schiaffo per i cittadini e per tanti imprenditori onesti.”

Il Presidente Anci Molise