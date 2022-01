Continuano le selezioni per i tirocini al Parlamento europeo a Bruxelles.

Promotrice l’europarlamentare Lucia Vuolo.

“Perché non condividere la mia esperienza di parlamentare con i ragazzi e le ragazze del nostro Sud? Da questa semplice domanda, regolamento alla mano, ho cercato il modo per dare un’opportunità ovvero un tirocinio di tre mesi. Non sono pochi, sono piuttosto un punto importante sul curriculum. Un momento di formazione, di crescita di cui mi auguro in molti approfittino. Le selezioni sono sempre aperte, tant’è che periodicamente facciamo delle videochiamate per selezionare i ragazzi e le ragazze. Con tutta probabilità i primi tirocinanti saranno a Bruxelles in aprile 2022. Purtroppo le norme Covid19 in Parlamento sono molto rigide e non ci danno molta agilità, quindi attenderemo la primavera”. Questo il commento di Lucia Vuolo, europarlamentare PPE/FI.

Il tirocinio dell’Onorevole Lucia Vuolo è retribuito ed è rivolto a tutti gli studenti universitari di Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise e Puglia. Prevede la presenza a Bruxelles e l’ingresso quotidiano al Parlamento europeo per un periodo di tre mesi non rinnovabili. Per inviare il proprio curriculum, dettagli e informazioni questo è il link: https://www.luciavuolo.eu/2021/09/10/tirocinio-bruxelles-lucia-vuolo-parlamento-europeo/