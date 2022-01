Incidente stradale avvenuto questo pomeriggio nella periferia di Campobasso all'incrocio di via Facchinetti/c.da Macchie

Due le autovetture coinvolte tra cui una auto della polizia, feriti lievemente solo i due agenti della volante trasportati in pronto soccorso dal 118 in via precauzionale

Sul posto i vigili del fuoco, carabinieri e polizia, ognuno per le proprie competenze...